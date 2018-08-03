Kira artış oranı Ağustos 2018 belli oldu. Kira artış oranı Ağustos ayında zirveyi gördü. Yüzde 17,41 ile 2018'de ilk 8 ayının en yüksek oranı oldu...

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ



Kira sözleşmenizi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptıysanız kiranıza bu ay zam yapılacak demektir. Çünkü yasal olarak ev sahibi bir kira yılı bitiminde kiraya zam yapma hakkına sahip. Peki ev sahibi kiranıza ne kadar zam yapacak? Bunu ev sahibi değil yasalar belirliyor. Yeni Borçlar Kanunu, kira zam oranına bir sınırlama getirdi. Artık kira zammında yasal sınır “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi” yani ÜFE.

Bir önceki ayın ÜFE oranı baz alınarak kira artış oranı belli oluyor. Yasalara göre ev sahibi ÜFE’nin üzerinde kiraya zam yapamaz. Diyelim ki ev sahibi kiraya ÜFE’nin üzerinde zam yaptı ve kiracı da bunu kabul etmiyor. Bu sebeple ev sahibi kiracının tahliyesini isteyebilir mi? Cevap: Hayır. Ev sahibi kiracıyı bu sebepten evden çıkartamaz. Yasal yollara başvursalar dahi hakim yine ÜFE’yi dikkate alarak karar verecektir.

Şimdi gelelim Ağustos 2018 kira artış oranına… Zam oranı belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,41 artış gösterdi. Buna göre Ağustos 2018 kira artış oranı yüzde 17,41.

Kira artış oranı Ağustos'ta yüzde 17,41 ile 2018'in ilk 8 ayında en yüksek rakamı gördü.

Kiramıza ne kadar zam geleceğini öğrendik peki kira artış oranı Ağustos 2018’i nasıl hesaplayacağız. Şimdi gelin kira artış oranı Ağustos 2018’i birlikte hesaplayalım. Mevcut kira bedelimizin “1000 TL” olduğunu varsayarsak buna göre;Kira bedeli: 1000 TLKira zam oranı: Yüzde 17,41Kira zammı:174,1 TLZamlı yeni kira beledi: 1.174.1 TL

2018’in ilk 8 ayında kira artış oranları şöyle;

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

Haziran 2018 kira artış oranı 15.80

Temmuz 2018 kira artış oranı 16,57

Ağustos: Yüzde 17,41