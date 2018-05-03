Kira Artış Oranı Mayıs 2018!

Mayıs 2018 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Mayıs’ta ev sahibi ne kadar zam yapabilir? Tüm soruların yanıtı haberimizde…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ



Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan taşınmazın değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni kira döneminde ödenecek olan kira bedelinde güncelleme yapılıyor. Buna kira zammı deniliyor.

Kira zammı bir kira yılı bittiğinde yapılıyor. Yani kira artışı sözleşmenin yenilendiği ayda yapılıyor. Örnek verecek olursak 10 Ocak 2017’de yapılan bir kira sözleşmesi 10 Ocak 2018’de yenileniyor ve bu ayda kiraya zam uygulanıyor.

Kira artış oranına Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte bir yasal sınırlama getirildi. Buradaki yasal sınırlama “Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi” yani ÜFE. ÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2018

Peki Mayıs 2018 kira artış oranı ne kadar? TÜİK'in açıklamasına göre;

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,36 artış gösterdi.

SON 12 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Son 12 ayın kira artış oranı şöyle;

Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01

Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02

Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98

Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94

Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05

Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26

Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47

Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konutlar için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Ev sahibi kiraya bu oranda ya da daha az bir zam yapabilir ama üstüne çıkamaz.

Şimdi gelin kira artış oranı Mayıs 2018’i bir örnekle birlikte hesaplayalım.

Diyelim ki bin TL kira ödüyorsunuz. Yüzde 15,36 zam geldiğinde yeni kira bedeliniz ne kadar olacak? Hesaplayalım;

Kira Bedeli: 1.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 15,36

Zam bedeli: 153.6

Zamlı kira bedeli: 1,153.6 TL.